Kopp dément la rumeur de vente de l'OM

Grégoire Kopp, nouveau Communication and Impact Director de l'OM, a réagi aux rumeurs concernant une possible vente du club. Il les a démenties.

"Chaque semaine a sa nouvelle rumeur de vente, et pourtant on y prête toujours de l'importance. Une chose est sûre : oui un jour McCourt vendra, mais à voir ses dernières déclarations, je crois que ceux qui le souhaitent peuvent continuer d'attendre... et de lancer des rumeurs", a-t-il publié sur Twitter.



Pour rappel, un média italien a annoncé des discussions avancées entre Frank McCourt et Al Walid bin Talal, il y a quelques jours, concernant une vente du club olympien.