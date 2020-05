Mbia : "Ce titre de champion de 2010, à 80 %, c'est Deschamps"

Lors d'un long entretien, Stéphane Mbia (34 ans) s'est remémoré le sacre de 2010, avec l'OM. Il a souligné l'importance de Didier Deschamps et des cadres du vestiaire.

Dans les colonnes de La Provence, le milieu défensif a longuement commenté l'obtention du titre de champion de France de la saison 2009-2010. Il paraît avoir beaucoup apprécié l'ambiance du vestiaire : "Une image associée à ce titre ? Les discours et la méthode du coach Deschamps. Il essayait de nous garder concentrés sur l'objectif. On savait très bien qu'il fallait battre Bordeaux, qui était douze points devant nous. Le match à Sochaux avait été important aussi, comme le parcours en coupe de la Ligue. Et puis, il y avait des mecs d'expérience dans le vestiaire, avec la maturité nécessaire pour parler aux jeunes : Heinze, Lucho, "Souley" (Diawara), Mandanda, Bonnart, Cissé... Des mecs comme Heinze et Lucho étaient là pour la gagne. "Gabi" te remettait dans le droit chemin quand tu déconnais. C'était un bon mix entre anciens et jeunes. Même Morientes a eu son importance dans le vestiaire, il a apporté sa tranquillité, son expérience. C'était quand même un ancien du Real Madrid. Cyril Rool aussi a eu un rôle à jouer, avec ses conseils. Bref, on était dans le bon bain !"





"On sentait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur"

Il pense quand même que l'actuel sélectionneur des Bleus a été le grand bonhomme de cette saison : "Ce titre de champion de France, à 80 %, c'est lui. Et Guy Stephan, son adjoint, toujours très présent et à l'écoute. Le coach a toujours été positif, même quand on n'était pas bien à l'entraînement. Il nous a appris la gagne, il a réussi à nous l'inculquer. On a eu de la chance aussi, car on était une vraie famille cette saison-là. Sur le terrain, et à côté. Je me souviens de l'ambiance dans la salle des kinés, avec "Muso" (Alain Soultanian) et Jean-Georges (Cellier), le docteur Baudot, ça chambrait beaucoup ! Quand tu loupais un match, ils ne te rataient pas ! Et "Spino" (Laurent Spinosi), le coach des gardiens. On sentait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, mais c'est toujours resté positif", a-t-il ajouté.



Mbia a joué 102 matchs et marqué 5 buts sous la tunique de l'OM, de 2009 à 2012. Il a ensuite réalisé une carrière un peu décevante compte tenu de son potentiel.