Cissé veut revenir en Ligue 1

Djibril Cissé (38 ans) souhaite retrouver un club de Ligue 1, pour franchir le seuil des 100 buts.

Lors d'un live Instagram organisé par So Foot, l'attaquant a indiqué vouloir revenir dans le Championnat de France, en vue de peaufiner ses statistiques : "Tu sais comment c'est un buteur, on a l'amour du but, l'amour des barres, 25, 50, 75... Moi, c'est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j'ai arrêté. Il m'en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou. J'ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m'accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j'ai un objectif, je fais tout pour l'atteindre."



Pour rappel, l'ancien buteur de l'OM n'a plus joué depuis la saison 2017-2018, lors de laquelle il défendait les couleurs d'Yverdon-Sport, en D3 Suisse (24 buts inscrits en 28 apparitions).