Aulas va bien déposer des recours contre la LFP

Jean-Michel Aulas ne décolère pas, suite à la fin définitive de la saison de Ligue 1.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Le conseil d'administration a pris la décision de déposer des recours. Nous avons pris la décision de demander d'abord qu'on examine une possible reprise de l'activité. Après, il y aura sûrement des recours sur la manière dont on a arrêté, pour regarder si des clubs ont été désavantagés et d'autres avantagés", a déclaré le président lyonnais sur la chaîne L'Équipe.





"Je sollicite l'UEFA..."

Il a détaillé ses reproches et ce qu'il attend : "On a eu confirmation qu'il n'y avait pas eu de date du 3 août (pour conclure la saison, NDLR) imposée par l'UEFA. Il aurait donc été possible de redémarrer avec le protocole sanitaire qui convenait, on aurait pu attendre de voir comment les Allemands s'en sortaient pour savoir comment on aurait pu redémarrer. J'avais imaginé de trouver une solution qui aurait permis de repartir début août." Et d'ajouter : "Je sollicite l'UEFA, qui a indiqué qu'elle serait amenée à prendre des dispositions pour les pays qui prendraient des décisions contraires à ce qu'elle souhaitait. Si l'UEFA demande à la LFP de revoir ce qui a été dit, il me semble qu'on doit se reposer la question : si c'est possible de manière sanitaire, il faudrait peut-être regarder de plus près l'idée d'une reprise."



Les arguments du patron rhodanien seraient certainement plus écoutés, s'il n'avait pas proposé une saison blanche et d'autres solutions assez farfelues et très favorables à son club, pour finir la saison. On connaissait déjà son tempérament, mais on peut imaginer qu'il a lui aussi beaucoup perdu, ces dernières semaines.