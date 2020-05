Germain : "On est tous impatients d'être à la saison prochaine"

Valère Germain (30 ans) s'est exprimé sur l'officialisation de la fin de saison de la Ligue 1 et la qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des Champions.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"On a atteint l'objectif du début de saison. On est évidemment passés par tous les sentiments. Bien sûr, on est très heureux d'être qualifiés en Ligue des champions, car on est persuadés que la saison prochaine sera une belle saison. Mais on a forcément un peu de déception, car nous n'avons pas pu fêter cette deuxième place avec tous les supporters de l'OM. Cela aurait été quelque chose de formidable. On restera sur ce match nul contre Amiens et on ne s'attendait pas à ce que ce soit notre dernière soirée. On est tous impatients, désormais, d'être à la saison prochaine", a déclaré l'attaquant phocéen lors d'un entretien donné à RMC.





"Il y a un peu un sentiment d'inachevé"

Il pense que les joueurs vont vouloir rester, lors du mercato : "Il y a un peu un sentiment d'inachevé... On est en Ligue des champions, mais il nous manque cette célébration que l'on aurait pu vivre tous ensemble. Cela pourrait renforcer le groupe dans l'idée de vivre quelque chose de fort la saison prochaine, même s'il y a aussi la réalité économique et celle du marché des transferts. Mais on a tous envie de participer à ce cadeau qu'on est allés se chercher, et de vivre cette belle aventure qui nous attend la saison prochaine."



Germain a été relativement peu efficace, cette saison. Il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives en 25 apparitions.