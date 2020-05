Mercato : l'OM aurait observé Glen Kamara

L'OM serait très attentif à la situation de Glen Kamara (24 ans), qu'il aurait observé à plusieurs reprises. Il pourrait venir renforcer l'entrejeu, lors du mercato estival.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les éléments rapportés par France Football, les recruteurs phocéens ont inscrit le nom de l'international finlandais (19 sélections, 1 but) sur leurs tablettes, en vue du marché des transferts. Ils l'auraient observé à plusieurs reprises, en particulier lors des éliminatoires de l'Euro.





Un milieu défensif au parcours atypique

Natif de Tampere et d'origine sierra-léonaise, Kamara évolue en principe dans un rôle de numéro six récupérateur. Il dispose d'un gros volume de jeu et est particulièrement habile dans les transmissions. Il a joué 19 matchs de championnat écossais, cette saison, et 8 d'Europa League. Dans la coupe d'Europe, il a affiché un taux de passes réussies de 88 %.



Le joueur des Glasgow Rangers a connu un parcours assez atypique. Pensionnaire du centre de formation des Gunners, il n'a pas été conservé, en 2015. Il a ensuite joué dans les divisions inférieures anglaises, avant de rejoindre Dundee FC, où il s'est fait remarquer, entre 2017 et 2019. Il est par la suite devenu l'un des cadres de l'équipe de Steven Gerrard.





Son transfert est estimé entre 8 et 10 ME

Sous contrat jusqu'en 2023, il ne devrait en revanche pas être bradé par le club écossais. Le site de l'hebdomadaire croit savoir que son arrivée pourrait être négociée en échange de 8 à 10 millions d'euros. Il n'est pour l'instant pas évident que les dirigeants phocéens pourront se permettre une telle dépense.