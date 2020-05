Mercato : le PSG intéressé par... Ocampos ?

Lucas Ocampos (25 ans) a marqué les esprits, lors de sa première saison sous les couleurs du FC Séville. Outre le Real Madrid, le PSG s'intéresserait à lui.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les renseignements obtenus par La Razon, l'Argentin ne manque pas de prétendants, en vue de la saison prochaine. Le Real Madrid, le PSG et le Borussia Dortmund seraient attentifs à sa situation. Il faudra toutefois y mettre le prix, puisque le FC Séville n'envisage pas de le laisser filer à un tarif intérieur à sa clause libératoire, à savoir 65 millions d'euros. Le média précise néanmoins que le club merengue pourrait proposer un échange avec des joueurs pour réduire le montant de l'indemnité.



Pour rappel, l'OM avait validé le transfert de l'Argentin pour 15 millions d'euros, dont 30 % sont revenus à Monaco, l'été dernier. Ocampos était effectivement arrivé à un an du terme de son engagement, Jacques-Henri Eyraud n'avait pas souhaité le prolonger. Le président marseillais n'a pas non plus proposé de nouveaux contrats à Florian Thauvin, Maxime Lopez, Jordan Amavi, ou encore Valère Germain, dont les baux s'arrêteront dans un an. Et encore moins à ceux dont l'engagement se finira en 2022.



Une méthode qui n'est pas sans rappeler celle de Vincent Labrune, lequel avait certainement fait perdre beaucoup d'argent à l'OM en laisser André-Pierre Gignac, Jérémy Morel, André Ayew et Rod Fanni gratuits, à la fin de leur contrat.