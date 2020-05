Covid-19 : Aulas s'est mis en mode "répétition"

Quoi qu'il ait changé de ton, Jean-Michel Aulas continue d'imaginer possible la reprise de la Ligue 1.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Dans les colonnes de L'Équipe (qui ne lui refuse apparemment rien), le président lyonnais a donné une nouvelle interview. Il estime que la Ligue 1 aurait pu, comme la Bundesliga, terminer sa saison : "Les choses se précisent. J'ai noté près de dix pays européens où on a recommencé l'entraînement. Donc on peut vraiment s'interroger. En adaptant nos méthodes, on aurait probablement pu finir le Championnat." Et de clarifier sa pensée : "On est dans un mauvais chemin, ce n'est peut-être pas trop tard pour essayer d'imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent sur le plan politique. On avait jusqu'à fin août et peut-être même début septembre pour terminer. J'ai fait un petit calcul cet après-midi : les pertes, pour le foot français, friseraient les 700 millions d'euros du fait de cette décision."





"Il ne faut pas que, sous le prétexte sanitaire, on vienne arrêter un Championnat et fixer une règle du jeu qui n'est pas la bonne"

Il refuse l'argument de l'enjeu sanitaire : "Mais il ne faut pas que, sous le prétexte sanitaire, on vienne arrêter un Championnat et fixer une règle du jeu qui n'est pas la bonne. Ça voudrait dire qu'il y a derrière, un certain nombre d'intérêts qui n'ont rien de sanitaire." Il pense que la LFP peut faire machine arrière : "Jusqu'à quand le foot français peut-il revenir sur sa décision ? Jusqu'à ce que je reçoive le procès-verbal du conseil d'administration qui a décidé d'arrêter. Je n'arrive pas à l'avoir depuis le 30 avril, et c'est étrange. C'est étrange qu'on ne puisse pas avoir accès aux documents qui ont motivé un arrêt du Championnat qui peut coûter des centaines de millions d'euros au foot français." Et de conclure : "Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour tous les gens qui sont raisonnables et qui avaient pour principal argument pour nous dire d'arrêter que tous les autres Championnats allaient arrêter, une étape très importante a été franchie aujourd'hui."



On pouvait s'y attendre, JMA ne lâche rien et répètera ses arguments jusqu'à ce qu'ils s'impriment dans les têtes. Sur le fonds, on peut imaginer que l'ensemble des acteurs de Ligue 1 sont d'accord avec lui. La décision aurait pu être adoptée plus tardivement. Sur la forme, il balaye la question de la sécurité des sportifs et prend exemple sur les championnats étrangers, alors que la Belgique a annoncé mercredi l'arrêt de la Jupiler Pro League, que les joueurs anglais et espagnols sont très réticents à l'idée d'une reprise rapide, et que le Premier ministre italien a confié son scepticisme quant à la fin de saison de Serie A. Les clubs veulent reprendre pour des raisons économiques, les acteurs et les gouvernements sont plus axés sur l'aspect sanitaire et bien moins chauds.



Les propos du patron lyonnais seraient certainement perçus différemment s'il n'avait pas multiplié les voltefaces, ces dernières semaines, et fait des propositions grotesques et incroyablement favorables à son club.