Vente de l'OM : les précisions de Lonjon sur la piste Al-Walid

Manu Lonjon ne pense pas qu'un rachat de l'OM par Al-Walid Bin Talal soit dans les tuyaux. Ses sources considèrent qu'une telle transaction est impossible.

"J'ai quelques bons contacts en Arabie saoudite, ce qui m'a permis d'avoir de bonnes informations sur Newcastle, et je ne crois pas du tout que ce soit vrai. L'homme en question, Al-Walid bin Talal, qui est immensément riche, a de gros soucis avec le gouvernement d'Arabie saoudite et il est en conflit ouvert au point qu'on lui a déjà bloqué une grande partie de ses actifs, et qu'il est, d'après les informations que j'ai, assigné en Arabie saoudite. Il n'a pas le droit de quitter actuellement le territoire", a déclaré le journaliste sur un live organisé sur Twitch.





"Quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était impossible"

Il pense que l'opération n'est pas possible : "L'Arabie saoudite a décidé d'élargir ses investissements et de se diversifier. Ils sont en train de racheter Newcastle, c'est toujours en cours et ça devrait aller au bout, mais l'OM, ça m'étonnait. Parce que l'OM ne correspondait pas trop au projet que j'imaginais en termes de visibilité. (...) Actuellement, étant donné qu'il est assigné à résidence et qu'il ne peut pas quitter l'Arabie saoudite, je ne vois pas pourquoi il achèterait un club alors qu'il ne peut pas discuter. De ce que je sais moi, c'est faux. Quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était impossible", a-t-il ajouté.



Pour rappel, TMW rapportait la possibilité d'une vente du club olympien au Saoudien, à condition qu'un accord soit trouvé avec la mairie marseillaise concernant la vente de l'Orange Vélodrome. Aucun démenti n'a pour l'instant été apporté.