Brescia : le président allume (encore) Balotelli

Le président de Brescia, Massimo Cellino, s'en est pris à Mario Balotelli (29 ans). Il estime que l'ancien attaquant de l'OM n'a pas été à son meilleur niveau, cette saison.

"Je le voulais. Nous attendions quelque chose plus de sa part, mais qui n'est malheureusement pas venu, a-t-il déclaré. Mario se met en avant pour des raisons autres que le football comme le chat et Twitter et ce n'est pas une bonne chose pour moi", a-t-il déclaré lors de l'émission Teletutto. Et d'ajouter : "Dans certaines attitudes hors du terrain, il s'est révélé trop superficiel, un enfant. Cependant, ce serait réducteur de penser que nous serons relégués en Serie B à cause de lui. Il n'a pas été bien géré : si un enfant est mal éduqué, c'est toujours la faute des parents."





Mino Raiola a désamorcé la polémique

Mino Raiola a ensuite réagi sur Instagram sur la dernière phrase, indiquant que Cellino ne parlait pas des parents de Balotelli, mais bien des dirigeants du club : "Cellino m'a dit personnellement que la phrase sur Balotelli était une critique de la gestion du club, pas de la famille. Les mots doivent toujours être lus dans leur contexte. Pas de controverse. Sortant les phrases de leur contexte, le contexte ne génère que de fausses nouvelles."



L'ancien Phocéen a marqué 5 buts en 13 apparitions en Serie A, cette saison. Pour sa défense, on peut quand même noter que ses dirigeants, et en particulier son président, n'ont pas fait preuve d'un soutien à toute épreuve, lorsqu'il a été la cible d'insultes racistes. Ce qui parait juste honteux...