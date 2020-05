MacHardy : "Al-Walid ? Si c'est vrai, je supporte Consolat"

Jonatan MacHardy n'est absolument pas emballé par l'idée d'une vente de l'OM à Al-Walid ben Talal. Il se dit prêt à faire une croix sur son club de coeur, si cela se confirme.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"La rumeur d'une vente de l'OM à des investisseurs saoudiens ? Si c'est vrai, je supporte Consolat. Je ne rigole pas du tout, a lâché le journaliste au micro de RMC. Si MBS approche de près ou de loin l'OM, je ne supporte plus le club ! J'aime le club de tout mon coeur. Mais chacun son échelle de valeur, je respecte le choix de tout le monde. Certaines choses sont intolérables. Laissez-moi avec ma conscience. Car saoudiens ? C'est vrai que des Suisses et des Américains découpent des journalistes vivants dans des ambassades hein... Al-Walid ben Talal ? Des rumeurs de gens informés disent que c'est un écran et que c'est indirectement MBS (citez-moi une pire raclure que lui, vous avez 2h les amis) qui est dans le coup."



Pour rappel, TMW avait évoqué une possibilité sérieuse de rachat du club par le milliardaire saoudien, mardi.