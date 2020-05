Stéphan pense que le titre 2010 s'est joué à Toulouse

Guy Stéphan s'est remémoré la saison 2009-2010, lors de laquelle l'OM a renoué avec les succès. Il pense que le déclic a eu lieu à Toulouse, en demi-finale de la coupe de la Ligue.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Nous étions loin de la tête, à dix ou douze points et un match de retard à la trêve, mais ça veut dire qu'il ne faut jamais lâcher. Ce qui reste important à mes yeux, c'est la demi-finale de coupe de la Ligue à Toulouse. Nous gagnons là-bas en prolongation, avec un doublé de Brandao, blessé, le front ceint d'un bandeau. Cette demi-finale était tôt dans la saison, le 3 février, nous avons vécu avec la perspective d'une finale pendant deux mois, et ça compte dans un groupe, pour sa dynamique, sa cohésion, l'état d'esprit. Quand nous arrivons en finale le 27 mars, nous sommes costauds, prêts à faire quelque chose. Cette perspective a lancé notre fin de saison. Avec la finale face à Bordeaux, bien sûr", a-t-il confié dans les colonnes de La Provence.



Lors du passage de Didier Deschamps sur son banc, l'OM a remporté un titre de champion de France, trois coupes de la Ligue et deux trophées des champions.