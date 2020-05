Mercato : un intérêt de l'OM pour Zhegrova ?

L'OM s'intéresserait à la situation d'Edon Zhegrova (21 ans), le milieu offensif du FC Bâle.

D'après les renseignements obtenus par Foot Mercato, le club phocéen est dans la course pour recruter l'international kosovar (15 sélections, 2 buts). Prêté par Genk, il ne manque pas de prétendants, puisque Lille, Chelsea et Wolverhampton seraient aussi dans le coup.



Cette saison, Zhegrova a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en 14 apparitions, dans le championnat suisse. Une information à prendre avec de grosses pincettes.