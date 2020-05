Maracineanu répond à Aulas

Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a répondu à Jean-Michel Aulas, concernant l'arrêt de la Ligue 1.

"Il n'y a pas lieu de faire une exception sportive pour gagner du temps. Ne nous faisons pas d'illusions : à la mi-juin, on ne sera pas en capacité de reprendre des compétitions", a-t-elle lancé lors d'un entretien accordé à la chaîne L'Équipe. Elle souhaiterait que certains présidents arrêtent de se regarder le nombril : "Il y a d'autres questions à se poser plutôt que de regarder quelle place on aurait eue au classement. Les présidents ont eu deux mois pour discuter, on n'est arrivé à aucune décision. Un moment, il faut en prendre." Elle a enfin évoqué une possible reprise en août, dans des stades pas forcément à huis clos : "Même dès le mois d'août, si la pandémie le permet, il pourra y avoir jusqu'à 5000 personnes dans les stades", a-t-elle précisé.



On espère bien sûr que la rentrée de Ligue 1 aura lieu dans des conditions un peu meilleures que celles annoncées par la ministre.