Di Meco : "La priorité des priorités, c'est Villas-Boas"

Eric Di Meco s'est exprimé sur la volonté d'André Villas-Boas de s'inscrire sur la durée avec l'OM. Il pense que les dirigeants doivent tout faire pour le retenir.

"La priorité de l'OM pour la saison prochaine, c'est de garder Villas-Boas ! On a fait des débats sur qui va partir, qui va venir, quels joueurs il faut prolonger... Mais Villas-Boas, c'est la priorité des priorités ! a lâché l'ancien défenseur sur les ondes de RMC. En début de saison, avec les perspectives du club dans le recrutement, dans l'avenir, dans les problèmes financiers, qui aurait pu croire qu'ils allaient finir deuxièmes ? Cette deuxième place en L1 est inespérée, c'est une saison plus que réussie !"





"Il est encore capable de faire progresser les joueurs"

Il conseille à Jacques-Henri Eyraud de bien réfléchir à ce qu'apporte le Portugais : "L'année prochaine, dans une saison qui risque d'être compliquée, car l'OM n'a pas les moyens, avec une Ligue des Champions où il pourra tout arriver, et peut-être des catastrophes, je peux te dire qu'il vaut mieux avoir Villas-Boas comme entraîneur. Il est encore capable de faire progresser les joueurs, vu que certains n'ont jamais goûté à ce niveau-là. Il a l'air de rassurer les joueurs. Quand ils jouent avec lui, les mecs sont à 100 %. Donc, surtout, le premier à garder c'est lui. Eyraud doit le savoir. Car si Villas-Boas n'est pas là la saison prochaine, je vais me faire du souci pour l'OM..."



Le prédécesseur d'AVB, un certain Rudi Garcia, a bénéficié de moyens considérables sans pour autant atteindre l'objectif principal qui lui avait été fixé. Il a ensuite été soutenu envers et contre tout, malgré des résultats calamiteux et quitte à envoyer le projet dans le mur, lors de la saison 2018-2019. On espère qu'Eyraud mettra la même énergie pour garder le Portugais.