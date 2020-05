Villas-Boas félicite le gouvernement d'avoir arrêté la L1

André Villas-Boas pense que le gouvernement français a fait preuve de bon sens en annoncé l'arrêt définitif du championnat français.

"J'espère sincèrement me tromper, mais je ne sais pas si les autres championnats pourront reprendre. Ce n'est pas possible. On doit d'ailleurs se féliciter que la Ligue 1 ne soit pas allée à son terme. Le gouvernement français a eu ce courage de mettre un terme à ce que j'estime être secondaire et je le félicite pour ce courage", a estimé le Portugais lors d'un entretien accordé à RMC.





"On préférait tous jouer la saison jusqu'à la fin"

L'entraîneur de l'OM pense que la décision était difficile à prendre : "Je ne veux pas commencer à critiquer les autres. Disons que le gouvernement a pris une décision qui était difficile pour tous les clubs d'un point de vue économique, étant donné qu'on parle aujourd'hui de survie. Le foot était la chose la moins importante pour le gouvernement français et le Premier ministre a pris la décision d'arrêter le championnat avec une phrase précise, en disant que la saison 2019-2020 était terminée. À ce moment-là, je pensais que c'était clair pour tout le monde. On devait encore voir pour les histoires de qualifiés européens, mais, concernant l'arrêt de la saison, les paroles du Premier ministre étaient très claires. Après, tout le monde a évidemment le droit à un recours... On préférait tous jouer la saison jusqu'à la fin et on a cette petite sensation de n'avoir pas fait le travail jusqu'au bout. Mais ce sont les consignes. Il faut les suivre", a-t-il ajouté.



La prochaine saison de Ligue 1 pourrait reprendre normalement en août. Ce qui ne devrait pas être le cas des autres championnats.