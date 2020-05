Vers une vente de l'OM au milliardaire Al-Walid ?

Frank McCourt serait en discussions avancées avec Al-Walid ben Talal, concernant la vente de l'OM. Antero Henrique serait envisagé pour le rôle de directeur sportif.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les informations relayées par TMW, l'Américain est en négociations avancées avec le milliardaire saoudien, en vue d'une vente du club marseillais. Al-Walid ben Talal serait très motivé et aurait déjà sondé plusieurs candidats au poste de directeur sportif. L'un d'entre eux serait un certain Antero Henrique, lequel a quitté le PSG en 2019. Il aurait également contacté Franz Beckenbauer, lequel a connu l'OM sous l'époque Bernard Tapie, pour l'interroger sur l'environnement.





Le Stade Orange Vélodrome poserait problème

Le média croit savoir que le Saoudien veut profiter du contexte lié au Covid-19 et de la probable suspension du fair-play financier pour injecter des capitaux. Son projet serait d'imiter le modèle du PSG et de Manchester City, et de rendre la Ligue 1 plus compétitive. Le Hic ? Il souhaiterait racheter le stade Orange Vélodrome, ce que refuse pour l'instant Jean-Claude Gaudin. D'autres petits problèmes bloqueraient les discussions.



Info ou intox ? Les rumeurs se multiplient concernant un possible départ de Frank McCourt, ces prochains mois. Al-Walid ben Talal avait déjà été associé au club phocéen en 2014. Compte tenu du bruit que cela va faire, on devrait rapidement savoir s'il s'agit d'une fake new ou non.