Dettes, mercato... Eyraud fait le point sur la situation de l'OM

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur la situation financière de l'OM. Il a précisé que le club ne s'était pas endetté, malgré les déficits des dernières saisons. Il a également annoncé un mercato compliqué.

"Notre club a enregistré depuis trois saisons des pertes importantes, mais ce ne sont pas des dettes, car elles ont été compensées. Tout cet argent a été investi par un Monsieur qui s'appelle Frank McCourt. Il mérite beaucoup de respect et de reconnaissance de la part des supporters", a-t-il expliqué lors d'une visioconférence organisée avec 50 supporters tirés au sort (propos retranscrits par 20 Minutes). Il a en revanche précisé qu'il n'y aurait plus d'investissement de Frank McCourt : "La phase d'investissements massifs doit cesser. On doit arriver à l'équilibre financier" et "l'OM se laisse deux à trois ans pour atteindre cet objectif", a-t-il ajouté.





"Le mercato, ce ne sera pas les soldes"

JHE s'est également exprimé sur le mercato. À ce sujet, il ne s'est pas montré très rassurant : "Nous tablons sur le trading joueurs. Il nous faut générer des recettes sur le marché des transferts, il faut être capable de céder des joueurs. Mais ce ne sera pas les soldes, ce ne sera pas 'tout le monde dehors !'." Il admet ne pas mesurer l'impact lié à la crise du coronavirus et ne sait notamment pas si la valeur de l'effectif marseillais chutera de 38 %, comme l'a assuré le CIES : "On reste très circonspects sur les conséquences directes de la crise."



Sauf succession de coups de maître, l'OM ne devrait donc pas arriver en Ligue des Champions avec la grosse équipe.