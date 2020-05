Une piste de l'OM rêve du Real Madrid

Adrien Thomasson serait dans le viseur d'Andoni Zubizarreta pour la saison prochaine.

Sur Twitter, le milieu de terrain de Strasbourg a dévoilé son rêve ultime de joueur : "Tout se passe bien avec Strasbourg, ça fait déjà deux ans que j'y suis. Je joue pas mal de matchs et j'arrive à marquer quelques buts. Je suis content d'avoir fait ce choix-là, en plus on a gagné la Coupe de la Ligue la saison dernière. Sinon après, je rêve de jouer au Real Madrid. Même si ça va être compliqué, c'est toujours un de mes rêves, en espérant le réaliser."



Le club espagnol ne semblant pas s'intéresser au Strasbourgeois, l'OM conserve toutes ses chances de le faire signer cet été.