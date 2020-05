Gignac : "L'OM c'est dans les veines"

L'attaquant des Tigres UANL a évoqué son amour de l'OM dans un live sur Instagram.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"L'OM, c'est dans les veines, tu ne peux pas arrêter. J'ai la télé française et quand il y a des matchs, à 14h ici, il est 21h en France, je regarde. Tu ne peux pas te défaire de l'OM ! Cinq ans dans ce club-là, c'est 15 ans dans un autre club. Tout est triplé. (...) Oui, ils retrouvent la Ligue des Champions, c'est ce qu'ils méritent. Le club mérite d'être en Europe tous les ans. J'espère qu'on a trouvé la constance pour le faire chaque année et qu'on va faire un beau parcours."



Entre 2010 et 2015, André-Pierre Gignac a marqué 77 buts en 188 matchs avec Marseille.