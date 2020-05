Alvaro inquiet pour son avenir à l'OM ?

Alvaro Gonzalez (30 ans) s'est exprimé sur son futur. Il espère que son transfert définitif dans le club phocéen sera rapidement validé.

"J'espère qu'il n'y aura pas de problème, car le seul endroit où je veux être, c'est à Marseille. J'ai toujours parlé avec le coeur et avec sincérité: je n'ai que l'OM en tête. J'y suis heureux, je veux y jouer la Ligue des champions et je me suis battu pour ça. Villarreal est un club qui sait se comporter en "gentleman". Ils m'ont toujours dit qu'ils m'aideraient à jouer là où je le souhaite et ce ne serait pas juste que tout le monde ne fasse pas les efforts nécessaires pour je sois à l'OM. J'espère que cela se fera rapidement pour que je puisse être libéré et serein dans ma tête, avec un seul objectif : la reprise avec l'OM en juin prochain", a déclaré l'Espagnol sur RMC.



La radio croit quant à elle savoir que les dirigeants phocéens ont bien l'intention de le recruter définitivement. Ils attendent peut-être simplement d'avoir les moyens de le faire...