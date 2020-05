La LFP va bien contracter un prêt garanti par l'Etat

Quand Jean-Michel Aulas tente encore de faire annuler la décision d'arrêt définitif de la Ligue 1, la LFP s'active pour trouver des solutions en vue d'aider les clubs. Elle a annoncé qu'elle contracterait bien un emprunt, en vue de verser les sommes correspondantes au montant des droits TV.

"Réunie ce 4 mai, l'Assemblée générale de la LFP a adopté une résolution permettant à la LFP de contracter auprès de son établissement bancaire un prêt garanti par l'Etat (PGE). Grâce à ce prêt, la LFP sera en mesure de verser aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 l'ensemble des sommes encore à percevoir au titre des droits audiovisuels pour la saison 2019/2020. Ces sommes couvrent en effet les deux dernières échéances des droits audiovisuels de la saison 2019/2020, respectivement initialement programmées les 5 avril et 5 juin 2020 et permettront ainsi de contribuer au soutien de la trésorerie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2", a indiqué la Ligue par le biais d'un communiqué.



Classé deuxième, l'OM devrait se voir rétribuer une belle somme. Les modalités de remboursement n'ont en revanche pas été précisées.