Riolo pointe une incohérence dans les propos d'Aulas

Daniel Riolo a réagi à l'interview donnée par Jean-Michel Aulas, ce lundi. Il fait remarquer que le président lyonnais est du même avis que la LFP et s'étonne qu'il ne soit pas monté au créneau avant la prise de décision.

"Donc JMA pense qu'il ne fallait pas arrêter la L1 ou prendre son temps (je suis d'accord) et il attaque la LFP qui pense idem. Mais c'est le gouvernement qui a décidé face à un monde du foot désorganisé. Et pourquoi JMA n'a pas été aussi déterminé plus tôt au lieu de vouloir saison blanche ?", s'est interrogé le journaliste de RMC sur Twitter.



Lors de l'annonce du confinement, le premier réflexe d'Aulas avait été de demander la fin de la saison de Ligue 1, ainsi que son annulation. Il a ensuite proposé deux autres solutions pour finir le championnat, très avantageuses pour son club. Difficile, dès lors, d'accorder du crédit à ses interventions.