Jannuzzi : "Lihadji ? L'entourage des joueurs a tellement changé..."

Olivier Jannuzzi, entraîneur de l'OM U19, s'est exprimé sur le cas Isaac Lihadji (18 ans). Il met en cause son entourage.

"Aujourd'hui, on ne peut plus parler formation sans évoquer ces éléments-là. L'entourage des jeunes joueurs a tellement changé. Si Lihadji reste un cas isolé à l'OM, il correspond quand même à une tendance qui n'est pas spécifique à Marseille, je pense. Tous les jeunes du centre rêvent de porter le maillot de l'OM, mais il y a tellement de sollicitations...", a-t-il confié à Eurosport.





"L'époque est à l'individualisme"

Et de poursuivre : "Actuellement, je pense aussi que certains jeunes ont du mal à s'autoévaluer. Il y a encore des gamins qui sont dans une logique positive, où l'entourage sait canaliser. Mais l'époque est à l'individualisme. Et, parfois, même des familles raisonnables peuvent être attentives à des sirènes extérieures. Ça crée un environnement difficile à contrôler."



Les préoccupations premières d'un minot devraient certainement être de s'assurer une stabilité pour progresser, de gagner du temps de jeu et franchir un à un les paliers. Lihadji a-t-il bien mesuré ce que lui fait perdre une année passée loin des terrains de l'élite ? Il ne paraît pas évident que le contrat proposé par le LOSC le compensera.