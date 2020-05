Mercato : Séville voudrait faire coup double à l'OM

Le FC Séville aurait bien l'intention de recruter Maxime Lopez et Bouna Sarr, lors du mercato estival.

D'après les informations publiées par Estadio Deportivo, Monchi fait des deux Olympiens des priorités pour son recrutement. Il pourrait profiter des difficultés économiques de l'OM, mais le média croit savoir que la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions a soulagé les dirigeants marseillais. Les besoins de vente seraient en conséquence réduits. Il ajoute que Lopez a récemment refusé une offre de prolongation et que Sarr étudie la possibilité d'un départ. Les déclarations d'Alvaro Gonzalez au sujet de ses deux partenaires pourraient également avoir conforté les Andalous.



En cas de propositions intéressantes, on peut effectivement imaginer que les dirigeants marseillais ne verront pas d'inconvénient à laisser filer deux éléments et renflouer leurs caisses.