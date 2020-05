Koné : "Un titre à Marseille, c'est multiplié par 10, par 1000..."

Bakari Koné s'est remémoré la conquête du titre de champion de France 2009-2010. Il a souligné la qualité de l'effectif, le rôle de Didier Deschamps et la ferveur du contexte olympien.

"Quand vous voyez les passes millimétrées de Lucho, la niaque et l'expérience d'Heinze, les qualités défensives de Diawara et Mbia... On a tout de suite compris que le groupe serait bien plus solide qu'avant", a-t-il indiqué à La Provence. Il pense que Didier Deschamps a tenu le bon discours : "Le coach a su nous motiver, trouver les mots, et nous a fait oublier toute cette pression pour la transformer en motivation. Il avait l'expérience de ce sport (rires), il a remporté énormément de titres. C'était un capitaine, un meneur d'hommes. Tous les joueurs se battaient pour lui et pour que le club puisse atteindre ses objectifs. La chance de Didier Deschamps ? On va dire qu'on a fait ce qu'il fallait. Il a pu y avoir de la chance, c'est clair, mais elle se provoque. L'entraîneur a été bon, on s'est donné les moyens pour gagner et ça nous a souri cette fois-ci."





"L'émotion est tellement énorme ici"

L'ancien attaquant garde enfin de grands souvenirs des célébrations du titre : "Quand on gagne un trophée, on se dit qu'on n'a pas souffert pour rien. Ça fait prendre conscience de toute la beauté du football, surtout à Marseille où c'est multiplié par 10, par 1000... L'émotion est tellement énorme ici qu'on ne peut pas la quantifier ! J'ai tenté de relever beaucoup de défis durant ma carrière, et Marseille en était un beau. Je suis très fier de ce passage et de ces deux trophées."



Entre 2008 et 2010, Koné a inscrit 16 buts et donné 11 passes décisives en 80 rencontres, sous le maillot de l'OM.