Aulas veut attaquer Eyraud en justice

Jean-Michel Aulas envisage vraiment d'attaquer Jacques-Henri Eyraud en justice, suite à l'interview qu'il avait donné dans le JDD. Le président lyonnais, qui ne décolère pas, entend par ailleurs toujours faire annuler la décision d'arrêt définitif de la Ligue 1.

"Il a attaqué ma dignité et mes qualités humaines", a déclaré le président lyonnais, lors d'un entretien accordé à L'Équipe. Il a par ailleurs rappelé sa volonté de faire revenir la LFP sur la décision d'arrêter le championnat : "Il le faut !" Et d'ajouter : "La LFP a cru devoir arrêter le Championnat alors qu'on pouvait attendre quinze jours, trois semaines jusqu'à début juin pour savoir si les entraînements individuels et collectifs pouvaient reprendre. L'UEFA nous avait mis sur la voie avec les play-offs. On a pris une solution injuste et erronée juridiquement."



Les menaces sont certainement à la hauteur des craintes du patron rhodanien quant à la fragilité de son club. Il paraît en tout cas toujours chercher le coupable de la mauvaise saison de son équipe. S'il ne s'interroge pas sur ses propres décisions, on doute qu'il le trouve...