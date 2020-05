Covid-19 : les Olympiens convoqués pour être testés

Les joueurs de l'OM vont devoir se rendre au centre d'entraînement en vue de subir des examens médicaux, mardi et mercredi.

Selon les informations rapportées par L'Équipe, le club phocéen a demandé à son effectif de venir par petits groupes, mardi et mercredi. Les joueurs vont passer une batterie d'examens, parmi lesquels le test du coronavirus. Le staff souhaiterait évaluer l'état physique et psychologique de ses troupes, et vérifier qu'aucun élément n'a contracté le virus.



Le quotidien croit par ailleurs savoir qu'André Villas-Boas va venir à Marseille en début de semaine prochaine, en vue d'élaborer le programme de l'été. La reprise de l'entraînement pourrait avoir lieu autour du 20 juin, et la préparation pourrait durer de six à huit semaines.