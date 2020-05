Mercato : Cabot répond à l'intérêt de l'OM

Jimmy Cabot (26 ans) s'est exprimé sur la rumeur qui rapporte un intérêt de l'OM à son égard. Il n'a pour l'instant pas choisi son futur club.

"Oui, il y a des choses, des bruits, comme d'habitude. Comme à chaque mercato. Et comme je suis en fin de contrat... Est-ce que j'ai fait mon choix ? Absolument pas. Et avec la situation que l'on connaît en ce moment en France et à l'étranger, il n'y a rien de concret. Je suis ouvert à tout. Je vais essayer de trouver un projet intéressant où je pourrai m'épanouir. À cet instant, il n'y a vraiment rien d'affiné", a-t-il indiqué à Ouest-France.



Cabot a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 27 matchs de Ligue 2, cette saison. Le Lorientais a aussi été le meilleur dribbleur (87 réussis) de la compétition.