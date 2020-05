Kingston : "Abedi Pelé est le meilleur joueur africain de l'histoire"

Laryea Kingston, ancien international ghanéen, ne tarit pas d'éloges à propos de l'ancien milieu de terrain de l'OM. Il le considère comme le meilleur joueur africain de l'histoire.

"Je pense qu'Abedi Pele est le plus grand footballeur africain de tous les temps parce que beaucoup d'Africains croient encore en lui. Ils croient qu'il est l'un des meilleurs joueurs que l'Afrique ait jamais vus. En son temps, il a très bien joué, et pas seulement au Ghana. Il est allé en France et encore aujourd'hui, si vous allez en France, en particulier à Marseille, et que vous mentionnez son nom, il est très connu et les gens le respectent pour ce qu'il a fait sur le terrain. Au Ghana aussi, il a été très bon avec l'équipe nationale, même si à cette époque elle n'était pas qualifiée pour participer à la coupe du monde. Pendant la coupe d'Afrique [des nations] et lors de la plupart des matchs auxquels je l'ai vu participer, même lorsque l'équipe était mal en point, il faisait soulever le public et s'assurait que les fans et tout le monde soient heureux. Pour moi, il est donc le plus grand", a-t-il confié (propos relayés par GhanaSoccerNet).



Abedi Pelé a effectivement laissé des souvenirs impérissables, à l'OM. Pour rappel, il a notamment inscrit 30 buts en 150 apparitions sous la tunique phocéenne.