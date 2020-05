Valbuena donne son plus beau souvenir à l'OM

Mathieu Valbuena (35 ans) a désigné son plus beau moment, sous la tunique de l'OM. Il s'agit du titre de champion de France de 2010.

"Le plus beau souvenir, c'est évidemment ce match gagné contre Rennes (celui qui a officialisé le titre, NDLR). On sentait une effervescence de fou au Vélodrome qui, à l'époque, était ouvert, a-t-il confié à La Provence. Ce soir-là, on a senti tout un peuple derrière nous. Il attendait cette seule victoire pour exploser. Et ça a été le cas. Un grand souvenir. Je me souviens de l'action où "Lolo" (Bonnart) déborde sur son côté. Je me retrouve en position de tirer, j'ai la balle du 2-1. Costil détourne mon tir dans les pieds de Mamad' (Niang) qui marque. J'ai senti le Vélodrome se soulever comme s'il avait retenu son souffle jusqu'à ce moment-là. C'était un truc de fou. Quand Lucho marque le troisième, le stade explose. Incroyable..."





"Gagner ça avec l'OM, c'est une chance"

La fête avait été grandiose : "Il y avait eu également beaucoup d'attentes autour de la finale de coupe de la Ligue. Le club n'avait plus rien gagné depuis 17 ans... Après ce succès, il y a eu un gros soulagement. On avait défilé sur le bus. José (Anigo) m'avait dit : "Si t'es champion, ce sera deux fois plus fort". C'était effectivement le cas... L'un des plus beaux moments de ma carrière. C'est aussi une grande fierté. J'ai eu la chance de me retrouver dans cette équipe où ça fonctionne, où il y a de fortes personnalités. Gagner ça avec l'Olympique de Marseille, c'est une chance", a-t-il ajouté.



Valbuena a défendu le maillot phocéen de 2006 à 2014. Il a joué 330 matchs, marqué 38 buts et délivré 49 passes décisives. Il est assez inexplicable qu'il ait ensuite rejoint les rangs lyonnais.