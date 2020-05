Aulas pique encore l'OM, mais...

Jean-Michel Aulas a lancé une nouvelle pique à l'OM, concernant l'état de ses finances. Une intervention qui traduit vraisemblablement son inquiétude.

Le président lyonnais a adressé un nouveau tacle au club phocéen, au sujet de ses déficits : "C'est effectivement désastreux et confirmé dans le rapport DNCG !", a-t-il posté sur Twitter avec colère. Car il ne veut pas se souvenir de ce qu'était l'OM, lors de l'été 2016, au moment du rachat par Frank McCourt, et des investissements qu'impliquait son retour au premier plan national. Il ne veut également pas se rappeler des farces arbitrales de 2014-2015 et 2017-2018, lesquelles ont coûté si cher à Marseille et à ses finances. Et comme toujours, il défend son bilan en rabaissant celui des autres, se souciant peu que cela détruise peu à peu son image.



Il est bon de rappeler que les déficits chroniques de Lyon, au début des années 2010, lui ont notamment permis de rester dans le top 3 national, avant l'instauration du fair-play financier. Ce déséquilibre structurel n'était pas compensé par les revenus de la Ligue des Champions. Est-ce différent aujourd'hui ? La vente des talents issus de la formation a jusque-là sauvé les apparences. Une année sans coupe d'Europe devrait autoriser un constat bien plus objectif du modèle économique lyonnais.



Si Jean-Michel Aulas est si énervé, c'est certainement qu'il a peur. Les fondations de son château ne sont peut-être pas si solide qu'il voulait le faire croire. Et on peut imaginer que s'il fait appel à la justice pour tenter de qualifier son club pour la coupe d'Europe, malgré la réalité du terrain, c'est qu'il mesure le danger de la situation.