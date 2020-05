Balmont : "Le Vélodrome était mon stade préféré"

Florent Balmont (40 ans) a annoncé sa retraite, cette semaine. Il s'est remémoré un rendez-vous raté avec l'OM, lors de l'été 2007, et a confié son affection pour le stade Orange Vélodrome.

"J'ai été sur une short-list de l'OM et c'était Benoît Cheyrou ou moi, je crois. Ils l'ont choisi lui. En plus, le Vélodrome était mon stade préféré. J'adorais l'ambiance, et ce qu'ils ont réussi à faire avec les nouvelles tribunes, c'est sensationnel", a-t-il lâché lors d'un entretien accordé à L'Équipe.



Dur sur l'homme et râleur, l'ancien Lillois aurait certainement plu au public phocéen. Il n'a pas pu défendre le maillot phocéen et s'est bien chamaillé avec les Olympiens. Joey Barton lui avait notamment mis une belle semelle, en 2012.