L1 : la LFP proche d'obtenir un prêt pour aider les clubs ?

La LFP aurait négocié un prêt garanti par l'Etat (PGE), pour aider les clubs en difficulté.

Selon RMC, la Ligue est proche d'obtenir un prêt garanti par l'Etat, en vue de compenser le non-versement des droits TV et les pertes des clubs. Une assemblée générale extraordinaire serait prévue lundi, en vue de valider son usage et sa répartition parmi les clubs.



Les droits TV non versés équivaudraient à 162 millions d'euros.