Galli : "Marseille va arriver en C1 asphyxié financièrement"

Carine Galli se demande si l'OM va parvenir à gérer sa qualification pour la Ligue des Champions, cet été et la saison prochaine.

"C'est un événement pour l'OM. Cela faisait longtemps que le club n'avait pas été en Ligue des champions. La dernière fois, c'était historique dans le mauvais sens. L'OM se présentera en Ligue des champions en étant très affaibli. Les finances sont dans le rouge à cause de la mauvaise gestion de la direction depuis l'arrivée de Frank McCourt. C'est bien d'être en Ligue des champions pour les fans, mais l'OM ne peut pas les faire rêver, car il n'y pas de moyens. Cela sert à quoi si en 6 matchs avec une poule compliquée, il y a un nouveau 0 pointé et que le club se met aussi en difficulté en Ligue 1. Alors oui, c'est une bonne nouvelle pour l'OM, car c'est le club qui a la plus grande histoire en France avec la Ligue des Champions, mais cela ne suffit pas pour être présent et défendre un minimum ses chances. Marseille va arriver asphyxié financièrement", a déclaré la journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Le club olympien a effectivement besoin de s'inscrire dans la durée en C1, en vue de grandir et de continuer à se structurer. Mais il est quand même assez hallucinant de faire référence à cette saison 2013-2014, dans le groupe de la mort (Arsenal, Naples, Dortmund), alors que l'OM est le seul à avoir atteint une finale européenne, ces dernières saisons. Cette journaliste oublie également que le club phocéen ne serait pas dans l'embarra s'il avait été arbitré normalement en 2014-2015 et 2017-2018. Aux dirigeants de trouver des solutions et d'être intelligents, cet été, sur le marché des transferts.