Courbis rappelle comment l'OM a manqué Zidane

Rolland Courbis est revenu sur l'épisode de la signature de Zinedine Zidane à Bordeaux. L'OM avait alors manqué le coche.

"Avec Alain Afflelou, on avait traité d'abord le transfert de Jean-François Daniel, avec le président de Cannes, Alain Pedretti, quand l'AS Cannes venait de descendre en D2 et devait baisser sa masse salariale. On discute donc tranquillement de Jean-François Daniel, et à un moment ; parce j'étais au courant qu'il y avait un jeune milieu marseillais qui était talentueux du côté de Cannes ; je parle de Zizou. Mais bon, c'était sans savoir encore qu'il allait faire cette carrière-là, qu'il a faite ensuite. Donc, on parle de Zidane, qui devait signer à Marseille. Mais finalement, à l'OM, ne le prennent pas me dit le président de Cannes, car ils l'ont trouvé trop lent. Après, l'erreur, ça nous arrive à tous... Mais moi, là, j'ai écrasé le pied d'Alain Afflelou sous la table (rire) ! Et Alain Afflelou, tu n'as pas besoin de lui écraser tous les orteils ; il a compris tout de suite. Et il connaissait Zidane. Du coup, on le récupère, en plus de Jean- François Daniel, pour 3 millions de francs. C'était quand même un truc extraordinaire comme affaire !" a lancé l'ancien entraîneur de Bordeaux et de Marseille sur les ondes de RMC (retranscription réalisée par Girondins33).



Pour rappel, Zidane a rejoint Bordeaux lors de l'été 1992, soit un peu moins d'un an avant la victoire de l'OM en Ligue des Champions.