Di Meco a de la peine pour Aulas

Eric Di Meco s'est exprimé sur la colère manifestée par Jean-Michel Aulas, ces dernières heures. Il pense que le président lyonnais se sert de la situation pour masquer les erreurs commises dans son club, depuis l'été dernier.

Selon le consultant, le patron rhodanien oublie le contenu de la saison de ses joueurs : "C'est surtout pour faire oublier à tout le monde ses erreurs du début de saison. Si Lyon se retrouve septième c'est parce qu'il y a eu un début de saison catastrophique avec un choix d'entraîneur qui s'est avéré catastrophique. (...) Jean-Michel Aulas s'est trompé sur toute la ligne cette saison et essaye de le faire oublier. Je crois que les supporters lyonnais ne sont pas dupes et ne l'ont pas oublié", a estimé l'ancien défenseur sur les ondes de RMC.





"Aulas ne sait plus quoi faire"

Di Meco attend la suite avec impatience : "Jean-Michel Aulas dit qu'il va attaquer. Là, il me fait de la peine. Il me fait de la peine, car on sent que cela lui échappe pour la première fois. Il ne va pas être en Coupe d'Europe et malgré ce qu'il essaye de nous expliquer sur le fait que son club peut le supporter, on sent qu'il ne sait plus quoi faire."



À 71 ans, le président rhodanien s'est mis beaucoup de monde à dos et n'a plus l'influence qu'il voudrait avoir. On peut néanmoins penser que la non-qualification de son club pour la coupe d'Europe est davantage liée aux contre-performances de ses troupes qu'à la décision de la LFP de stopper la saison.