Vers une reprise de l'entraînement mi-juillet ?

André-Villas Boas miserait sur une reprise de l'entraînement entre le début et la mi-juillet.

Selon RMC, le technicien portugais a donné mi-juillet à ses joueurs comme "date repère" de rentrée. "On se base sur un début de championnat le week-end du 22 août... Il faudrait au moins six semaines de préparation, avec en plus une batterie de tests médicaux avant la reprise", a indiqué un salarié de l'OM.



Le média précise par ailleurs que le coach phocéen reste en contact avec ses troupes, même à distance.