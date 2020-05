Les dates du mercato dévoilées ?

La LFP envisage de ne pas modifier les dates du mercato.

D'après Didier Quillot, les dates du marché des transferts pourraient rester les mêmes, bien que la saison soit déjà terminée : "On va décider, lors d'un prochain conseil d'administration, la date à laquelle démarre le mercato. Mais je ne vois pas de raison pour qu'il ne démarre pas normalement, c'est-à-dire mi-juin jusqu'au mois d'août comme tous les ans. Donc on aura un mercato qui dure aussi longtemps que d'habitude et qui sera à peu près à la même période", a-t-il indiqué sur les ondes de RMC.



On peut imaginer que les clubs auront également leur mot à dire.