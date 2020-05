Ligue 1 : Riolo regrette que la France n'ait pas essayé

Daniel Riolo regrette que les instances n'aient pas laissé une chance aux clubs de terminer la saison de Ligue 1.

"En Italie où la tendance a été de suivre la France, le président de la Fédé a déclaré : "Si vous voulez faire perdre 500 millions aux clubs, faites-le, moi je ne signe pas." Savoir s'il a raison ou pas importe peu. Il cherche à avancer, à trouver une solution et affiche sa volonté de jouer. L'État, le foot : Chacun sa responsabilité. En Espagne, Rakitic, un joueur important du Barça déclare : "J'assume le risque de jouer. Ce sera la même chose que pour chaque travailleur." Dans ces deux pays, l'émotion provoquée par le virus a été au moins aussi forte qu'ici. Mais les réactions ont été totalement différentes. Ça ne reprendra peut-être pas, mais au moins, ils ont essayé de sauver leur foot, de se sauver ! On me dit : "Mais il se serait passé quoi si une fois la reprise, un ou deux cas avaient été signalés ?" Et bien, de façon pragmatique, on aurait avisé et peut-être acté de l'impossibilité d'aller plus loin. Mais on aurait essayé. Ça sera la même chose dans tous les secteurs d'activités, partout et pour pas mal de temps encore malheureusement", a estimé le journaliste sur les ondes de RMC.



La décision du gouvernement devrait effectivement faire perdre beaucoup d'argent aux clubs français. Il reste à voir si tous sortiront indemnes de cette crise.