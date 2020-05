Aulas tacle violemment Le Graët

Jean-Michel Aulas considère que Noël Le Graët, le président de la FFF, a très mal géré la crise liée au Covid-19.

"La gouvernance de la Ligue a vécu cette crise. Il faudra que Noël Le Graët en tire les conséquences en tant que président de la Fédération française. La gestion a été mal faite. Il y a eu des décisions mal bordées. La relation avec les diffuseurs a été étonnante. La gouvernance dans cet épisode a été discutable, la quasi-totalité des présidents le pense. Il y a probablement des enjeux différents. Il y a un certain nombre de choses qui n'auraient pas dû se passer et nous n'en resterons pas là", a déclaré le président lyonnais lors d'un entretien accordé au Progrès.



On s'attendait de toute façon à ce que le patron rhodanien, qui avait prôné d'emblée une "saison blanche", ait recours à la justice. Il reste à voir les actions concrètes qu'il mènera pour tenter d'effacer la mauvaise saison de son équipe.