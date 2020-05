Lopez prônait une solution "moins brutale"

Le club de Gérard Lopez regrette que la LFP ait si rapidement décidé de clôturer le championnat. Il se projette toutefois sur la prochaine saison.

"Le LOSC souhaitait que la solution privilégiée pour mettre un terme à la saison de Ligue 1 se passe sur le terrain, a rappelé le président du club nordiste dans un communiqué. Nous sommes convaincus que la qualité de notre groupe nous aurait permis d'atteindre nos objectifs et de nous qualifier à nouveau pour la Ligue des champions", a confié le LOSC, par le biais d'un communiqué.





"Une participation à la coupe d'Europe qui nous rend fiers"

Le club nordiste a félicité les clubs sacrés et a décidé de regarder vers l'avenir : "L'hypothèse inédite du gel des résultats d'une saison tronquée nous a alors amenés à participer à la recherche de solutions plus justes, plus conformes au mérite sportif et moins brutales. Comme plusieurs autres clubs, nous estimons que ces options auraient mérité d'être collectivement étudiées et discutées dans les délais raisonnables ouverts par l'UEFA à cette fin. À la suite de la décision du Conseil d'Administration de la LFP de mettre un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1, nous adressons toutes nos félicitations au Paris Saint-Germain et à Lorient pour leurs titres de champions. Sur le plan strictement sportif, le LOSC se projette désormais vers la saison prochaine, avec une nouvelle participation en coupe d'Europe que nous envisagions plus belle encore, mais qui nous rend fiers. Elle récompense le travail et la qualité de nos joueurs et du staff sportif, et valide le projet de croissance du club", a-t-il ajouté.



Pour rappel, Lille était à 1 point de la 3e place, au moment de la suspension de la Ligue 1.