Ligue 1 : Lyon envisage de saisir la justice

Lyon a réagi à l'officialisation du classement de Ligue 1 par la LFP. Le club de Jean-Michel Aulas le trouve injuste et se dit prêt à mener la Ligue devant les tribunaux.

"L'Olympique Lyonnais a pris acte de la décision proposée par le Bureau de la Ligue de Football Professionnel et entérinée cet après-midi ensuite par son Conseil d'Administration, de mettre un terme à la saison 2019/20 de Ligue 1 et de Ligue 2, en se basant sur les propos tenus par le Premier ministre Edouard Philippe lors de sa prise de parole à l'Assemblée nationale sur les conditions du déconfinement. Cette position gouvernementale ne semblait pas imposer de façon rédhibitoire un tel arrêt définitif dès aujourd'hui de la Ligue 1 et la Ligue 2, la ministre des Sports Roxana Maracineanu ayant préalablement indiqué la possibilité de jouer en août si l'évolution de la situation sanitaire le permettait", a publié le club rhodanien sur son site officiel.





"Lyon se réserve la possibilité de réclamer des dommages et intérêts"

Il se dit prêt à saisir la justice : "Compte tenu de l'arrêt du Championnat de France de Ligue 1, décrété aujourd'hui par la Ligue, l'Olympique Lyonnais se réserve la possibilité d'intenter un recours contre cette décision et réclamer des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d'autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros."



Jean-Michel Aulas ira-t-il jusqu'à déposer une plainte contre le Covid-19 pour avoir empêché la fabuleuse équipe de Rudi Garcia de remporter le titre de champion de L1 ? A côté de la plaque depuis le début du confinement, le président lyonnais paraît décidément très mal conseillé...