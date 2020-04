Ligue 1 : Quillot veut vraiment reprendre en août

Didier Quillot, le directeur général de la LFP, a assuré que le championnat de Ligue 1 ne reprendrait pas après le 22 ou 23 août.

"On veut démarrer au mois d'août, au plus tard le 22 ou 23 août. Ce sera arrêté avec les diffuseurs. C'est avec eux et en tenant compte de la situation sanitaire que nous déciderons la date de reprise. Si le gouvernement nous permet de rejouer, y compris à huis clos, nous penserons à jouer la finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France début août. En lien, avec la FFF et l'UEFA, pour donner les clubs qui participent aux compétitions européennes. Nous ferons une Assemblée générale le 20 mai pour arrêter toutes les décisions, arrêter le budget et préparer le dossier que nous remettrons le 25 mai. Ce qui est sûr, c'est que nous ne démarrerons pas le championnat au-delà du 22 et 23 août", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse, ce jeudi.



Le conseil d'administration de la Ligue a acté le classement, ce jeudi : l'OM termine 2e et disputera la Ligue des Champions, la saison prochaine.