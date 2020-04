Officiel : la LFP a acté le classement, l'OM est en LdC

La Ligue de Football Professionnel a confirmé le classement de Ligue 1, saison 2019-2020. L'OM termine deuxième derrière le PSG.

La LFP a publié un communiqué pour entériner le classement : "Connaissance prise des décisions et déclarations du Premier ministre et du Gouvernement, le Conseil d'Administration de la LFP acte la fin de la saison 2019/2020. Le Conseil d'Administration de la LFP décide de prononcer le classement final de Ligue 1 Conforama et de Domino's Ligue 2 selon les règles déjà appliquées par la FFF pour l'ensemble des championnats. Le classement final en Ligue 1 Conforama est donc attribué selon le critère du classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. Pour départager les égalités sur cet indice de performance, les confrontations particulières ont été retenues.



En Ligue 1 Conforama, le classement final est le suivant :

1.PARIS SAINT-GERMAIN 2,52

2.OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2,00

3.STADE RENNAIS F.C. 1,79

4.LOSC 1,75

5.O.G.C. NICE COTE D'AZUR 1,46

6.STADE DE REIMS 1,46

7.OLYMPIQUE LYONNAIS 1,43

8.MONTPELLIER HERAULT S.C. 1,43

9.A.S. MONACO 1,43

10.R.C. STRASBOURG ALSACE 1,41

11.ANGERS S.C.O. 1,39

12.F.C. GIRONDINS DE BORDEAUX 1,32

13.F.C. NANTES 1,32

14.STADE BRESTOIS 1,21

15.FOOTBALL CLUB DE METZ 1,21

16.DIJON FOOTBALL COTE-D'OR 1,07

17.A.S. SAINT- ETIENNE 1,07

18.NIMES OLYMPIQUE 0,96

19.AMIENS S.C. 0,82

20.TOULOUSE F.C. 0,46."



On peut maintenant s'attendre à ce que certains clubs aient recours à la justice, en vue de défendre leurs intérêts.