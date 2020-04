Ligue 1 : le classement définitif bientôt validé ?

La LFP aurait choisi le mode de calcul du classement de Ligue 1, privilégiant le nombre de points obtenus par match. L'OM serait donc bien deuxième. Son conseil d'administration devrait le valider, cet après-midi.

Selon les informations rapportées par L'Équipe et Europe 1, le mode de calcul du classement de la Ligue 1 a été choisi et devrait être validé par le CA de la LFP, cet après-midi. Le club olympien obtiendrait donc un billet pour la phase de poules de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les qualifiés pour les coupes d'Europe seraient les suivants : le PSG, l'OM et Rennes seraient en C1, Lille, Reims et Nice seraient en C3. Dans le bas du classement, Amiens et Toulouse seraient relégués, tandis que Lens et Lorient seraient promus. Lyon serait 7e et pas qualifié pour ces compétitions.



"Décision validé par le bureau de la LFP. La decision devrait être entérinée par le conseil d'administration de la LFP cet après midi avant une assemblée générale de la LFP début mai", a confirmé Mohamed Bouhafsi sur Twitter.