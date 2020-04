Covid-19 : le morceau de rap caritatif de l'OM

L'OM a posté un club réalisé par plusieurs rappeurs marseillais, dans un but caritatif.

Sur ses réseaux sociaux, le club phocéen a posté le clip "Combat quotidien", lequel rend hommage à ceux qui se trouvent en première ligne, dans cette crise du coronavirus. Il réunit plusieurs artistes de la scène marseillaise : Kemmler, R.E.D.K., AM La Scampia, Zamdane, Relo, Saïd d'IAM, Drime et Hatik se sont mobilisés. Plusieurs joueurs de l'OM (Steve Mandanda, Jordan Amavi et Morgan Sanson) et acteurs (Luka Peros et Alice Belaidi) y apparaissent également.



Les fonds récoltés par le morceau seront reversés aux hôpitaux marseillais et aux plus démunis par le biais d'OM Fondation. Encore une belle initiative du club olympien, lequel ne ménage pas ces efforts solidaires, ces dernières semaines.