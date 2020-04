Formation : Nkounkou pisté par Everton et Nice ?

Niels Nkounkou (19 ans) serait dans le viseur d'Everton et de Nice.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Pas encore certain de signer son premier contrat pro à l'OM, le défenseur est sur la short-list des Toffees et des Aiglons, indique le compte Twitter Treize013. Et le jeune élément aurait également été observé par le Barça, l'année dernière.



Nkounkou n'a pour l'instant pas fait d'apparition en Ligue 1.