Sarkozy serait intervenu auprès de Canal et beIN Sports

Nicolas Sarkozy aurait joué un rôle dans l'accord trouvé avec Canal+, beIN Sports et les clubs de Ligue 1, concernant le versement d'une partie des droits TV.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Dans son édition de la semaine, le Canard Enchaîné révèle que l'ancien président de la République et intervenu auprès de ses amis Vincent Bolloré et qataris : "C'est Sarkozy qui, après moults coups de téléphone, a obtenu un premier succès en jouant les intermédiaires entre d'un côté la Ligue et de l'autre beIN Sports et Canal+ qui, depuis le 28 mars, refusaient de payer les droits prévus pour des matchs déjà joués. Faut-il rappeler que Canal+ est la propriété de son ami Vincent Bolloré et beIN Sports du fonds souverain des Qataris, qui, heureux hasard, sont les premiers actionnaires du groupe hôtelier Accor ? Lequel groupe a embauché il y a deux ans un nommé... Nicolas Sarkozy", révèle l'hebdomadaire.



Et pour rappel, Accor verse la somme étonnante de 65 millions d'euros tous les ans au PSG, en tant que sponsor maillot, sans que cela n'émeuve le moins du monde les enquêteurs du fair-play financier. A contrario, l'OM pourrait être sanctionné, ces prochaines semaines...