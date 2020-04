Balotelli : "Les supporters les plus chauds sont à Marseille"

Mario Balotelli (29 ans) a rendu hommage aux supporters de l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Lors d'un live sur Instagram, l'attaquant italien n'a pas fait de mystère quant à la plus belle ambiance qu'il ait connue : "Le public le plus chaud que j'ai vu est à Marseille. Entrez dans le stade et écoutez le rugissement des supporters", a-t-il lâché.



Quelques mots qui devraient faire plaisir aux groupes marseillais, alors que le buteur a défendu les couleurs de l'Inter Milan et du Milan AC, et arpenté les stades de Serie A pendant de nombreuses années.